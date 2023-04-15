EL-SEN’in eylemi askıya alındı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Çağlayan Cesurer, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na karşı başlattıkları ve 17 gündür devam eden eylemi askıya aldıklarını açıkladı.
EL-SEN Başkanı Cesurer, "Yasa tasarısının geri çekilmesini talep ediyoruz. Geri çekilmez ise Anayasa Mahkemesi'nde hakkımızı arayacağız." dedi.
Cesurer, EL-SEN personelinin arızalar için sahada olacağını da kaydetti.
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