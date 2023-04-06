  • BIST 4.951,76
  • Altın 1249.606
  • Dolar 19.2571
  • Euro 21.0288
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

El-Sen’in Meclis önündeki eylemine örgütlerden destek

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), “Geleceğimiz Satılık Değildir” sloganıyla Meclis önünde yaptığı eylem devam ediyor.
El-Sen’in Meclis önündeki eylemine örgütlerden destek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), “Geleceğimiz Satılık Değildir” sloganıyla Meclis önünde yaptığı eylem devam ediyor.

Eyleme, bazı siyasi parti, sendika ve örgütlerden temsilciler de katılarak, destek belirtti.

-Naimoğulları

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları Meclis önündeki konuşmasında, “Nedir bu acele” diye sorarak, Aksa ile sözleşmenin 2024'te biteceğine ve 3 yıl da uzatma opsiyonu olduğuna işaret etti.

“Bunun tamamen bir dayatma ve vatandaşa daha pahalıya elektrik verilmesi demek olduğunu” savunan Naimoğulları, Kıbrıs Türk toplumunun dikkate alınmadığını ileri sürdü.

“30 Milyon Dolar Aksa’ya para ödendiğini ve bunun doğru olmadığını” belirten Naimoğulları, bunun yerine jeneratör alınabileceğini ifade etti. Hükümetin, yasa tasarısına neden onay verdiğini sorgulayan Naimoğulları, üreticiler olarak El-Sen’in yanında olduklarını kaydetti.

-Adanır

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır da, 15 oda adına eylemcilere seslenerek, yasal değişikliklerle ülkenin değerlerinin yok edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

15 yıl enerjiyi bağlamanın hiçbir anlam ve gereği olmadığını dile getiren Adanır, “Geleceğimizi ipotek altına alacak kararların karşısındayız” dedi.

Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası yetkilileri de eyleme katılarak, yapılmak istenen değişikliğin hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, hükümetin bu girişimi durdurmasını talep etti.

Haber: Afet İlban - Fotoğraflar: Erol Uysal

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalmak Niyetiyle Tehditle Mal ve Para Temini Ve Hırsızlık06 Nisan 2023 Perşembe 11:43
  • İskele’de vefat eden şahsın otopsi sonucu açıklandı06 Nisan 2023 Perşembe 11:42
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu06 Nisan 2023 Perşembe 11:40
  • Başbakan Üstel : Santrallerin bize ürettiği enerji yetmiyor!06 Nisan 2023 Perşembe 10:40
  • Başbakan Üstel, PDO sertifikası almaya hak kazanan hellim üreticisini ziyaret etti06 Nisan 2023 Perşembe 10:13
  • ‘İyilikte Yarışalım’ sosyal sorumluluk proje yarışmasında son aşamaya gelindi06 Nisan 2023 Perşembe 09:58
  • Meclis Genel Kurulu, olağanüstü toplanıyor06 Nisan 2023 Perşembe 09:31
  • Hastanelerde Grev Var! İlaç eksikliği grev getirdi!06 Nisan 2023 Perşembe 09:25
  • Başbakan Üstel, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni kabul etti06 Nisan 2023 Perşembe 09:25
  • Ercan-İskele yolunda seyir halindeki araç yandı!06 Nisan 2023 Perşembe 09:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti