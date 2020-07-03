El-Sen’in Olağan Genel Kurulu yarın...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak.
El-Sen’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Paradise Park’ta gerçekleştirilecek Genel Kurul saat 10.00’da başlayacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak.
El-Sen’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Paradise Park’ta gerçekleştirilecek Genel Kurul saat 10.00’da başlayacak.
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