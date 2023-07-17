EL-SEN:KKTC de en ucuz elektrik üreticisi KIB-TEK’ dir! Yatırım yapılmalı...

Enterkonnekte olunabileceği öngörüsü var ise teorikte ayni kapasitede sıcak bir yedeğin hali hazırda emre amade olarak tutulması gerektiği ve ön görülen sıcak yedek kapasitesinin özel sektöre verilmesi halinde üretilmeyen enerji ve yatırım maliyetinin özel sektöre ödenmeye devam etmesi ve enerji maliyetlerini artmasına veya Enterkonnektenin fizibıl çıkmamasına sebebiyet verecektir.