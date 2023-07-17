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EL-SEN:KKTC de en ucuz elektrik üreticisi KIB-TEK’ dir! Yatırım yapılmalı...

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El-Sen açıklama yaptı...
EL-SEN:KKTC de en ucuz elektrik üreticisi KIB-TEK’ dir! Yatırım yapılmalı...

El-Sen açıklama yaptı...İşte açıklama;

Hükümetler tarafından yapılmayan yatırımlar nedeni ile ülke genelinde her geçen gün elektrik kesintileri artarak devam etmektedir. Çözüm bağımlılıktan kurtulup TEKNECİK elektrik santraline doğru yatırımların yapılması ile mümkündür.

 

  • KKTC de en ucuz elektrik üreticisi KIB-TEK’ dir!

 

  • AKSA  üretim maliyeti kıb-tek den 30% daha pahalıdır

 

  • AKSA dan yıllık alım garantisi 700milyon kws tamamlanamazken alım garantisinin arttırılması maliyetleri daha da arttıracaktır.

 

  • Henüz herhangi bir fizibilitesi yapılmamış enterkonnektenin her ne pahasına olursa olsun hayata geçirilmek istenmesi ülke geleceğini ipotek altına sokacaktır.

 

  • Enterkonnekte olunabileceği öngörüsü var ise teorikte ayni kapasitede sıcak bir yedeğin hali hazırda emre amade olarak tutulması gerektiği ve ön görülen sıcak yedek kapasitesinin  özel sektöre verilmesi halinde üretilmeyen enerji ve yatırım maliyetinin özel sektöre ödenmeye devam etmesi ve enerji maliyetlerini artmasına veya Enterkonnektenin fizibıl çıkmamasına sebebiyet verecektir.

 

  • Çevre yasasını ve insan sağlığını gözetmeden mevcut makineler ile maliyetleri artıran alım garantili anlaşmalar kabul edilemez.

 

  • Devam eden elektrik kesintilerinin ek bir külfet getirmeden son bulması için doğru yatırımların TEKNECİK elektrik santraline yapılmalıdır.

 

  • Daha ucuza üretebilecek olan Kıb-Tek varken neden alım garantili daha pahalı üretim yapan Aksa ile sözleşme yapmak için ısrar ediliyor?

                                                                                                                    Çağlayan CESURER

        EL-SEN Genel Başkanı 

        EL-SEN Yönetim Kurulu (a) 

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