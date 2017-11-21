 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.513
  • Altın 162,175
  • Dolar 3,9468
  • Euro 4,6253
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAlmanya'da koalisyon görüşmeleri çöktü

El Sisi Rum Meclisi’ne hitap etti

»
El Sisi Rum Meclisi’ne hitap etti
Mısır Devlet Başkanı  Abdel Fatah El Sisi Güney Kıbrıs’ı ziyareti çerçevesinde Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk toplumuna ait sandalyelerin 1963’ten beri boş durduğuna dikkat çekti. 

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre El Sisi, ziyareti vesilesiyle Rum meclisinde dün öğlen düzenlenen özel oturumunda konuşma yaptı. Kıbrıslı Türklere ait sandalyelerin 1963’ten beri boş olduğuna dikkat çeken El Sisi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “çabalarının, Kıbrıs sorununu çözüme yönlendirmesini” diledi.

El sisi Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının yalnız Kıbrıs için değil bütün bölge için önemli olduğu görüşünü dile getirdi. El Sisi Rum ve Mısır halkları arasındaki sıkı bağlara da işaret ettiği konuşmasında  bu ilişkilerin mimarlarının iki ülkenin eski cumhurbaşkanları; III. Makarios ve Gamal Abdel Naser  olduğunu hatırlattı.

“Mısır Kıbrıslı Rumların ikinci vatanı oldu”  diyen Sisi, Rum ve Mısır meclislerinin ilişkilerinin daha da güçlenmesi ve her ikisinde de dostluk gruplarının aktifleştirilmesini istediğini söyledi. El Sisi “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına” destek beyan etti.

Güney Kıbrıs’ın, Mısır’ı istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefleyen terör faaliyetlerini göğüsleme çabasına verdiği desteğe teşekkür ettiği konuşmasında  “Halklarımızın ve bölge halklarının güvenliğinin güvenceye alınması için Kıbrıs hükümeti ile işbirliği irademizi teyit ediyoruz” dedi.

El Sisi “Bugün Kıbrıs’a geldim ve  karşı karşıya bulunduğumuz bütün meydan okumaları göğüslemeyi başarabileceğimize eminim” ifadesini de kullandı. Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris de El Sisi’yi karşılarken “Başkan Sisi’nin varlığı ezeli ilişkilerimiz ve sıkı bağlarımızı teyit ediyor.  İlişkilerimizi büyütüp pratikte de etkin işbirliği  için yeni, daha da sağlam zeminler oluşturuyor” dedi.

Alihtia haberi “Mısır Devlet Başkanı Meclis Özel Oturumunda Konuştu… Kıbrıs Sorununun Çözümü Bütün Bölge Açısından Hayati Öneme Sahip” başlığıyla aktardı, Politis “Var Olmayan Kıbrıslı Türk Milletvekillerinden Söz Etti” başlığını kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DİKO içerisinde çözüm şekli konusunda tartışma17 Kasım 2017 Cuma 11:29
  • “Kapsamlı çözüm olmadan ara çözümler söz konusu değil”17 Kasım 2017 Cuma 11:28
  • Zigi-Vasiliko sınırındaki arazi Güney Kıbrıs’a devrediliyor17 Kasım 2017 Cuma 11:27
  • Rakamlarla Güney Kıbrıs’taki çocuk trajedileri17 Kasım 2017 Cuma 11:26
  • Anastasiadis’in Sisi’ye hediye etmeyi planladığı antik kap suç emaresi17 Kasım 2017 Cuma 10:31
  • Güney'de okullara güneş enerji sistemi16 Kasım 2017 Perşembe 14:22
  • Rum basını: “Güney Kıbrıs, KKTC domatesi doldu”15 Kasım 2017 Çarşamba 14:14
  • Anastasiadis hellim tescili prosedürüne müdahale edecek14 Kasım 2017 Salı 11:12
  • RMMO askerine yumruk atan komutan açığa alındı14 Kasım 2017 Salı 11:11
  • Güney Kıbrıs'ta şaraplarda limit sütü zirai ilaç kalıntısı...13 Kasım 2017 Pazartesi 11:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti