El Sisi Rum Meclisi’ne hitap etti

Mısır Devlet Başkanı Abdel Fatah El Sisi Güney Kıbrıs’ı ziyareti çerçevesinde Rum Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk toplumuna ait sandalyelerin 1963’ten beri boş durduğuna dikkat çekti.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre El Sisi, ziyareti vesilesiyle Rum meclisinde dün öğlen düzenlenen özel oturumunda konuşma yaptı. Kıbrıslı Türklere ait sandalyelerin 1963’ten beri boş olduğuna dikkat çeken El Sisi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “çabalarının, Kıbrıs sorununu çözüme yönlendirmesini” diledi.

El sisi Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının yalnız Kıbrıs için değil bütün bölge için önemli olduğu görüşünü dile getirdi. El Sisi Rum ve Mısır halkları arasındaki sıkı bağlara da işaret ettiği konuşmasında bu ilişkilerin mimarlarının iki ülkenin eski cumhurbaşkanları; III. Makarios ve Gamal Abdel Naser olduğunu hatırlattı.

“Mısır Kıbrıslı Rumların ikinci vatanı oldu” diyen Sisi, Rum ve Mısır meclislerinin ilişkilerinin daha da güçlenmesi ve her ikisinde de dostluk gruplarının aktifleştirilmesini istediğini söyledi. El Sisi “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına” destek beyan etti.

Güney Kıbrıs’ın, Mısır’ı istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefleyen terör faaliyetlerini göğüsleme çabasına verdiği desteğe teşekkür ettiği konuşmasında “Halklarımızın ve bölge halklarının güvenliğinin güvenceye alınması için Kıbrıs hükümeti ile işbirliği irademizi teyit ediyoruz” dedi.

El Sisi “Bugün Kıbrıs’a geldim ve karşı karşıya bulunduğumuz bütün meydan okumaları göğüslemeyi başarabileceğimize eminim” ifadesini de kullandı. Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris de El Sisi’yi karşılarken “Başkan Sisi’nin varlığı ezeli ilişkilerimiz ve sıkı bağlarımızı teyit ediyor. İlişkilerimizi büyütüp pratikte de etkin işbirliği için yeni, daha da sağlam zeminler oluşturuyor” dedi.

Alihtia haberi “Mısır Devlet Başkanı Meclis Özel Oturumunda Konuştu… Kıbrıs Sorununun Çözümü Bütün Bölge Açısından Hayati Öneme Sahip” başlığıyla aktardı, Politis “Var Olmayan Kıbrıslı Türk Milletvekillerinden Söz Etti” başlığını kullandı.