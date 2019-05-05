  • BIST 93.946
  • Altın 245,258
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

El yıkamanın faydaları şaşırtıyor ishal riskini azaltıyor!

» »
El yıkama alışkanlığı bir çok hastalığı önlemeye yardımcı oluyor! İshal riskini azaltan el yıkama alışkanlığı enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı oluyor!
El yıkamanın faydaları şaşırtıyor ishal riskini azaltıyor!

El yıkamanın faydaları hayat kurtarıyor! Günlük hayatta bir çok hastalığa davet çıkaran elleri yıkayarak enfeksiyondan kurtulabilirsiniz! Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından el yıkamanın önemine dikkat çekmek üzere 5 Mayıs Dünya El Yıkama Günü ilan edilmiştir. Bu kapsamda her yıl herkes için el yıkamanın önemi yeniden hatırlatılmaktadır. Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül de el yıkamanın önemine dikkat çekti.

EL YIKAMAK İSHAL RİSKİNİ AZALTIYOR!

El yıkamanın en önemli faydası, mikroplardan kendimizi korumak ve hastalıkların engellenmesidir. Yapılan çalışmalar, düzenli el yıkamanın solunum yolları ve ishal gibi hastalıkları engellediğini göstermiştir.

El yıkamanın etkin olarak uygulanması durumunda ishallerin önlendiği birçok kez gösterilmiştir.Solunum yolları enfeksiyonları da ciddi ölçüde azalır. Konuşurken, hatta gülerken farkında olmadan etrafa damlacıklar saçabiliriz. Hasta olan kişilerin damlacıkları influenza veya benzer solunum yolu patojenlerini içerirler. Hastaların saçtıkları bu damlacıklar çeşitli yüzeylere yerleşirken, başkaları da bu yüzeylere dokunarak bu hastalıklara yakalanabilir. Özellikle toplu ulaşımlarda, toplu bulunulan yerlerde bu olasılık daha fazladır. Sıkça el yıkamak, bizleri görünmeyen risklerden korur.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMI ANTİMİKROBİYAL DİRENCE NEDEN OLUYOR!

Sıklıkla gereksiz antibiyotik kullanımı sonucu ortaya çıkan antimikrobiyal direncin son yıllarda tüm dünyada artan bir sorun haline gelİyor. Antimikrobiyal direnç,  özellikle Güney Avrupa ve Türkiye gibi ülkelerde büyük bir sorun. Antibiyotikleri yıllarca akılcı bir şekilde kullanmadığımız için antimikrobiyaldirenç ile karşı karşıyayız. Dirençli bakterilerin tedavisi oldukça zor. Bu  antimikrobiyaldirence sahip bakterilerin bulaştığı olan hastalar hayatını kaybedebiliyor. Hastaların hayatını tehlikeye atan bu bakterilere karşı en temel koruyucu el hijyenini sağlamaktır. Bu yolla bakterilerden korunabilir, dolayısıyla antibiyotik kullanımı ihtiyacını azaltabiliriz.

Sağlık çalışanları yeterince dikkatli olmazsa antimikrobiyal dirence sahip bakterilerin yayılmasına sebep olabilir.

Sağlık çalışanları farkında olmadan bu dirençli bakterilerin bulaşmasında aracılık yapabilirler, vektör gibi davranabilirler. Sağlık çalışanlarının, el yıkamanın önemini kavramaları ve bu açıdan hastalarına da örnek olmaları gerekir. Olumlu örnekler her zaman daha çok dikkat çekmektedir. Bu nedenle olumlu bir rol model olmak çok önemlidir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Akdeniz diyeti yaşam süresini uzatıyor”04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:12
  • Araştırma: Viagra benzeri ilacın kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği ortaya çıktı03 Mayıs 2019 Cuma 21:40
  • Uykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku03 Mayıs 2019 Cuma 21:36
  • Pakistanlı doktor, hastalarına HIV bulaştırdığı iddiasıyla gözaltında03 Mayıs 2019 Cuma 21:26
  • Hastaya kolundan aldıkları dokuyla dil ve ağız tabanı yaptılar03 Mayıs 2019 Cuma 21:24
  • Pirinç sütü ile zayıflama kısa sürede istediğiniz görünüme kavuşun!03 Mayıs 2019 Cuma 20:22
  • Sağlık Çalışanlarına “Acil Durumlarda Kritik Hasta Yönetimi” eğitimi verildi03 Mayıs 2019 Cuma 16:28
  • Havuçlu brownie tarifi mutluluğunuzu ikiye katlayacak!03 Mayıs 2019 Cuma 11:13
  • Pioppi diyeti nedir sağlıklı ve uzun bir ömrün sırrı işte burada!03 Mayıs 2019 Cuma 11:04
  • Ozon yağının cilde faydaları hücreleri yeniliyor!03 Mayıs 2019 Cuma 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti