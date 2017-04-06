 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.769
  • Altın 149,626
  • Dolar 3,7103
  • Euro 3,9582
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

ELAM: "Başımızı eğerek Akıncı’nın talimatlarını kabul ettik"

»
ELAM: "Başımızı eğerek Akıncı’nın talimatlarını kabul ettik"
Enosis kutlama yasası ile müzakerelerin durmasına neden olan ELAM, 12 Nisan'da masanın kurulması için yapılacak yarınki oylamanın sonucunu şimdiden ilan etti.

Rum Devlet Haber Ajansi CNA'nın haberine göre Elam açıklama yaparak Akıncı'nın talimatlarına boyun eğdik ve kaybettik dedi.

 Elam'ı  CNA tarafından yayınlanan yazılı açıklaması şöyle

"Bazıları, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin memnuniyetlerini ifade ediyorlar ve bazıları da yeni tur müzakerelerde daha olumlu gelişmeler umuyorlar.

Ulusal Halk Cephesi, bu konudaki memnuniyetsizliğini ifade ediyor, çünkü işgal liderinin müzakerelerden ayrılmasını ve saçma isteklerini halkımızın çıkarı lehinde değerlendirmeyi başaramadık. Bunun yerine, başımızı eğerek Akıncı’nın talimatlarını kabul ettik.

Federasyon tabanlı müzakerelere bağlı kaldığımız sürece, hiçbir şey ümit edemeyiz, çünkü zaten kaybetmiş olacağız. Ne yazık ki, önerilen ‘çözümün’ uygulanamayacağını ve işlevsel olamayacağını uluslararası alanda göstermeye ilişkin tarihi bir fırsatı çöpe attık. Strateji değişikliğine ilişkin çok büyük bir fırsatı da kaybettik.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Faethon” devriye botunda ölenlerin belirlenmesi için kazılar dün başladı05 Nisan 2017 Çarşamba 11:43
  • Neofitu: “Tek vatanseverin sadece kendi olduğunu zannediyor”05 Nisan 2017 Çarşamba 11:41
  • Akıncı, Rum tarafının çözüme hazır olduğundan kuşkulu05 Nisan 2017 Çarşamba 11:06
  • Oxi’cilerin Enosis kutlaması iptal yasası paniği05 Nisan 2017 Çarşamba 10:56
  • Fransa’yla Savunma İşbirliği Anlaşması güncellendi05 Nisan 2017 Çarşamba 10:40
  • Neofitu: "Müzakerelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz"05 Nisan 2017 Çarşamba 10:13
  • Hirdkarbon Fonu Yasa Tasarısı Meclis’e gidiyor04 Nisan 2017 Salı 12:48
  • Akıncı-Guterres görüşmesinden işaret bekleniyor04 Nisan 2017 Salı 12:48
  • Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki anlaşma güncelleniyor04 Nisan 2017 Salı 11:37
  • İki farklı noktada bulunan toplu mezar için kazılara başlanıyor04 Nisan 2017 Salı 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti