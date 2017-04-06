ELAM: "Başımızı eğerek Akıncı’nın talimatlarını kabul ettik"

Enosis kutlama yasası ile müzakerelerin durmasına neden olan ELAM, 12 Nisan'da masanın kurulması için yapılacak yarınki oylamanın sonucunu şimdiden ilan etti.

Rum Devlet Haber Ajansi CNA'nın haberine göre Elam açıklama yaparak Akıncı'nın talimatlarına boyun eğdik ve kaybettik dedi.

Elam'ı CNA tarafından yayınlanan yazılı açıklaması şöyle

"Bazıları, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin memnuniyetlerini ifade ediyorlar ve bazıları da yeni tur müzakerelerde daha olumlu gelişmeler umuyorlar.

Ulusal Halk Cephesi, bu konudaki memnuniyetsizliğini ifade ediyor, çünkü işgal liderinin müzakerelerden ayrılmasını ve saçma isteklerini halkımızın çıkarı lehinde değerlendirmeyi başaramadık. Bunun yerine, başımızı eğerek Akıncı’nın talimatlarını kabul ettik.

Federasyon tabanlı müzakerelere bağlı kaldığımız sürece, hiçbir şey ümit edemeyiz, çünkü zaten kaybetmiş olacağız. Ne yazık ki, önerilen ‘çözümün’ uygulanamayacağını ve işlevsel olamayacağını uluslararası alanda göstermeye ilişkin tarihi bir fırsatı çöpe attık. Strateji değişikliğine ilişkin çok büyük bir fırsatı da kaybettik.”