ELAM gençlik kollarına ödenek verilmesine onay

Rum Bakanlar Kurulu’nun, ELAM’ın, Meclis’e girmesinden bu yana olan aylar için, gençlik kollarına ödenek verilmesi talebini onayladığı belirtildi.

Politis gazetesi, ELAM’ın, ilgili yasanın öngördüğü şekilde gençlik kollarına ödenek verilmesi için 10 Ocak 2017’de talepte bulunduğunu anımsattı. Güney Kıbrıs’ın, 2016 yılı bütçesinde, partilerin gençlik kollarına, toplam 314 bin 640 Euro ödenek verilmesinin yer aldığını, bunun ise Mayıs 2016 milletvekilliği seçimlerinden önce, o dönemde mecliste bulunan 7 partinin gençlik kollarına dağıtıldığını anımsatan gazete, ELAM’ın talebinin ardından Rum Bakanlar Kurulu’nun, bu partiye toplam 19 bin 641 Euro ödenek verilmesini onayladığını yazdı.