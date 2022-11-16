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ELAM Gençlik Örgütü KKTC bayrağı yaktı

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ELAM Gençlik Örgütü KKTC’nin kuruluşunu kınamak amacıyla KKTC bayrağını yaktı.
ELAM Gençlik Örgütü KKTC bayrağı yaktı

Aşırı sağ eğilimli Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Gençlik Örgütü’nün dün, KKTC’nin kuruluşunu kınamak amacıyla eylem yaptığı ve gençlerin, eylemde KKTC bayrağını ateşe verdikleri bildirildi.

ELAM’ın web sayfasında yer alan fotoğraflar ile açıklamada, ELAM mensubu gençlerin, ellerinde pankartlarla Güney Lefkoşa sokaklarında yürüyüş yaptıkları ve “Bu toprak Yunandır ve hiçbir federal çözüme müsamaha gösterilmez”, “ Kıbrıs’ta Yunan kanı akar, Türklere bir santim bile vermeyeceğiz” şeklinde sloganlar attıkları kaydedildi.

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Gençlerin yaptığı yürüyüşün Ledra Palace kapısında, milli marşın okunmasıyla sona erdiği belirtilirken, “sözde Yunan- Türk dostluğu ve sahte devletin ilanına sembolik yanıt olarak”, KKTC bayrağının ateşe verildiği ifade edildi.

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