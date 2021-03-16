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ELAM hariç tüm Rum Siyasiler Anastasiadis ile Cenevre'de olacak

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ELAM dışında tüm siyasi parti başkanlarının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa ilişkin gayriresmî konferansın yapılacağı Cenevre’de kendisine eşlik etmesi yönündeki davetini kabul ettiği belirtildi.
ELAM hariç tüm Rum Siyasiler Anastasiadis ile Cenevre'de olacak

Rum haber kaynaklarına göre Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Ulusal Konsey toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in, siyasi parti başkanlarından, Cenevre’de kendisine eşlik etmesini talep ettiğini, ELAM dışında siyasi parti başkanlarının buna olumlu yanıt verdiğini ifade etti.

Kusios, Anastasiadis’in toplantı sırasında siyasi partilere Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile temaslarI konusunda da bilgi verdiğini söyledi. Kusios, Cenevre öncesinde, bir Ulusal Konsey toplantısının daha yapılacağı konusunda da Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarını bilgilendirdiğini ifade etti.

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