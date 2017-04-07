 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.581
  • Altın 151,461
  • Dolar 3,7244
  • Euro 3,9589
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAELAM: "DİSİ ve AKEL Akıncı'ya peşkeş çekiyor"

ELAM: "Rezil olma&boyun eğme günü"

»
ELAM: "Rezil olma&boyun eğme günü"
ELAM Basın Sözcüsü Geadis Geadi kişisel sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak bugünün (7 Nisan) “rezil olma&boyun eğme günü” olarak kutlanacağını duyurdu.

Geadi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Bugünden itibaren her yıl 7 Nisan'ı "rezil olma&boyun eğme günü olarak kutlayacağız. ELAM size mutlu yıllar diliyor DİSİ&AKEL”

NE OLMUŞTU?

Bugün yaşanan olaylarda ELAM milletvekili Linos, enosisin okullarda kutlanması kararının iptal edilmesi için beraber hareket eden DİSİ ve AKEL’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Akıncı’ya peşkeş çekildiğini söylemiş ve AKEL ile DİSİ’nin salonu terk etmesine ayrıca da çıkan tartışma sonucu meclis başkanının emriyle polis çağırılmasına neden olmuştu.

DİSİ’nin sunduğu enosis referandumunun okullarda kutlanması yasasının iptali ile ilgili öneri Rum Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulmuş ve Müzakere sürecinin adeta durmasına neden Enosis’in okullarda kutlanılması kararına karşılık DİSİ’nin iptal yasası 30 onay ve 20 ret oyu ile geçmişti .

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Stefanu: "Statüko sadece müzakerelerle sonlanır"07 Nisan 2017 Cuma 12:21
  • ELAM: "DİSİ ve AKEL Akıncı'ya peşkeş çekiyor"07 Nisan 2017 Cuma 11:58
  • Hayırcı vekil evet kararı verdi07 Nisan 2017 Cuma 11:53
  • Kavgadan sonra AKEL'den açıklama: "Ne milliyetçiler ne de Akıncı karşısında boyun eğeceğiz"07 Nisan 2017 Cuma 11:48
  • Son Dakika: ELAM ve AKEL arasında kavga çıktı!07 Nisan 2017 Cuma 11:32
  • Diko'dan aynı nakarat...07 Nisan 2017 Cuma 10:57
  • DIKO: "Halkın haysiyetiyle oynamaya devam edecekler”06 Nisan 2017 Perşembe 16:42
  • ELAM: "Başımızı eğerek Akıncı’nın talimatlarını kabul ettik"06 Nisan 2017 Perşembe 11:57
  • “Akıllı İmza” ile ilgili yasa tasarısı Rum Bakanlar Kurulu’nca onaylandı06 Nisan 2017 Perşembe 11:05
  • MEB’de toplam 12 sondaj için imzalar atıldı06 Nisan 2017 Perşembe 11:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti