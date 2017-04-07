ELAM: "Rezil olma&boyun eğme günü"

ELAM Basın Sözcüsü Geadis Geadi kişisel sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak bugünün (7 Nisan) “rezil olma&boyun eğme günü” olarak kutlanacağını duyurdu.

Geadi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ Bugünden itibaren her yıl 7 Nisan'ı "rezil olma&boyun eğme günü olarak kutlayacağız. ELAM size mutlu yıllar diliyor DİSİ&AKEL”

NE OLMUŞTU?

Bugün yaşanan olaylarda ELAM milletvekili Linos, enosisin okullarda kutlanması kararının iptal edilmesi için beraber hareket eden DİSİ ve AKEL’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Akıncı’ya peşkeş çekildiğini söylemiş ve AKEL ile DİSİ’nin salonu terk etmesine ayrıca da çıkan tartışma sonucu meclis başkanının emriyle polis çağırılmasına neden olmuştu.

DİSİ’nin sunduğu enosis referandumunun okullarda kutlanması yasasının iptali ile ilgili öneri Rum Temsilciler Meclisi’nde oylamaya sunulmuş ve Müzakere sürecinin adeta durmasına neden Enosis’in okullarda kutlanılması kararına karşılık DİSİ’nin iptal yasası 30 onay ve 20 ret oyu ile geçmişti .