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ELAM, yasaklanması gereken zararlı bir örgüttür

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CTP Mağusa milletvekili Asım Akansoy, Rum faşist partisi/örgütü ELAM’ın bayrak yakma eylemini kınadı, bunun tüm Rum toplumuna mal edilmemesini istedi
ELAM, yasaklanması gereken zararlı bir örgüttür

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa milletvekili Asım Akansoy, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Rum faşist partisi/örgütü ELAM’ın bayrak yapma eylemini kınadığını vurguladı.

Faşizmin dilinin, dininin, ırkının ve milliyetinin olmadığını belirten Akansoy, “Beslendikleri alan karşılıklı etnik, dini tepkidir. Demokrasi ve insanlık düşmanıdır” dedi.

Akansoy, ELAM’ın yasaklanması gereken bir örgüt olduğunu, gerekli her türlü tavrın, en üst düzeyde sergilenmesi gerektiğini belirterek, “Bu tür hareketleri bir toplumun geneline şamil kılmaya çalışmak ve toplumsal karşı tepkiye dönüştürmek en büyük hata olur.

Bu tür provokatif tepkiler üzerine siyasi pozisyon almaksa intihar! Bu oyuna gelmeyelim” diye görüş belirtti. Asım Akansoy, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Bugün dünyadaki en büyük tehlikelerin başında 21. Yüzyıl Faşizmi gelmektedir.  Bu hareketler, her ülkede giderek artan oranda büyüyerek etnik kimlik üzerinden siyasete girmekte, yabancı düşmanlığı ve sosyoekonomik mağduriyet üzerinden çoğalmaktadır.  

Çoğu zaman derin devlet bağlantılı ve taşerondur bu tür örgütler. Kolay yönlendirilirler.  Bazen susan, gerektiğinde ortaya çıkan ELAM, bu ada için çok büyük sorundur. ELAM’ın provokatif bayrak yakma girişimi yanında gencecik insanları yanına çekebilmesi de bir o kadar düşündürücüdür. Eğitim sistemlerinin de bunun yaratılmasında büyük katkısı vardır.

Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü yok edip siyasetçileri, gazetecileri, aydınları hapishanelerde süründüren faşizm, Meclis damlarında açtıkları saçma bayraklarla halkın iradesini yerle bir etmeyi, halkın temsilcilerini yuhalamayı çok iyi bildiği gibi, gerektiğinde bayrak yakmayı da insan yakmasını da iyi bilir. Faşizmin dili, dini, ırkı yoktur, milliyeti yoktur. Beslendikleri alan karşılıklı etnik, dini tepkidir.

Demokrasi ve insanlık düşmanıdır. Ve evet ELAM yasaklanması gereken bir örgüttür. Gerekli her türlü tavır, en üst düzeyde sergilenmelidir. Kınarım.  Daha önce de üzerinde durduğum gibi, bu tür hareketleri bir toplumun geneline şamil kılmaya çalışmak ve toplumsal karşı tepkiye dönüştürmek en büyük hata olur.

Bu tür provokatif tepkiler üzerine siyasi pozisyon almaksa intihar! Bu oyuna gelmeyelim. Gelin dünyadaki tüm faşist örgütlere ve zihniyete karşı demokrasi ve barış bayrağını, insanca bir yaşam için yükseltelim. Her zaman ve herkes için.”

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