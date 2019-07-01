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ELAM’dan açıklama

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ELAM olarak bilinen ırkçı Ulusal Halk Cephesi, geçtiğimiz Cuma günü Rum Başkanlık Sarayı önünde gerçekleştirilen Maraş ile ilgili gösteride meydana gelenlerle ilgili açıklama yaptı.
ELAM’dan açıklama

Politis gazetesi, “Başkanlık’taki Maraş Belediyesi’nin Etkinliğinde Cuma Günkü Olaylar Konusunda ELAM’dan Yalanlar-Maraş’a İlişkin ELAM Hem Suçlu Hem Güçlü” başlıklarıyla verdiği haberinde, ELAM’ın, Rum Başkanlık Sarayı önünde gerçekleştirdikleri gösteri sırasında yaşanan olaylar konusunda sorumluluğu ise iki toplumlu “UniteCyprus” grubu üyelerine attığını yazdı.

Habere göre ELAM açıklamasında “nefretleri o kadar büyüktü ki ELAM Milletvekili Linos Papayiannis’e hakaret etmekten geri kalmadılar “ ifadesini kullandı.

Gazete, “Politis” gazetesi olarak kendilerine ait iki gazeteciyle, gösteriyi takip ettiklerini bunun sonucunda da faklı bir görüntüye sahip olduklarını belirtti.

Yaşanan olaylarla ilgili ayrıntı veren gazete, Maraş kökenli Rumların, cuma günü saat 18.00’de, Başkanlığın kapısına yaklaşırken, ELAM Basın Sözcüsü Geadis Geadi’nin talimatıyla 10-15 kadar kişinin ise Başkanlık kapısından 100 metre uzaklıktaki mesafede toplandığını yazdı.

Gösteri kapsamında organizatörlerin konuşmaları başladığı zaman ELAM’lıların iki katı çoğaldığını (yaklaşık 30 kişi) yazan gazete, ELAM’lıların “Maraş’a Özgürlük” , Kıbrıs’a, ELAM’a Özgürlük” yazılı pankartlar taşıdığını belirtti.

Gazete, ELAM üyelerinin, zaman geçtikten sonra, ileriye doğru  koordineli adımlar attıklarını ve diğer katılımcıların alanını sınırlandırarak, Kıbrıs sorununda kendileriyle taban tabana zıt olan kişilere yaklaştırdıklarını yazdı.

Habere göre, “UniteCyprus” üyesi bir kadının Yunanca “Barış-İrini” yazılı bayrakları sallaması üzerine, ELAM üyeleri ve Maraş kökenli Rumlar arasında gerginlikler yaşandı.   ELAM üyesi olmayan soğukkanlı kişilerin etkin müdahil olmasıyla da bunun önüne geçildi.

Gazete, ELAM üyesi kişilerin, diğer katılımcılara yönelik koordineli adımlarının kendi gazetecileri tarafından fotoğraflandığına işaret ederek, bu fotoğrafların da ELAM’ın olay çıkarma hazırlığını ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre, Maraş ile ilgili etkinlikte Yorgos Perdikis tarafından temsil edilen Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği de ELAM’ın bu davranışını kınadı.

Gazete, Maraş etkinliğinde 5 trafik polisi ile 36 polisin görev yaptığını da yazdı.  

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