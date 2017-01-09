 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.433
  • Altın 140,048
  • Dolar 3,6973
  • Euro 3,8992
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

ELAM’dan protesto etkinliği

»
ELAM’dan protesto etkinliği
Cenevre görüşmeleri için Tümsendikal forum tarafından destek, Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) tarafından da protesto etkinliği düzenleneceği bildirildi.

Simerini gazetesi, Tümsendikal forum’un etkinliğinin bu sabah, saat 10.00’da Ledra Palace’ta yapılacağını; ELAM’ın etkinliğinin ise bu akşam saat 19.30’da, Yunan Büyükelçiliği önünde yapılacağını yazdı.

Haberde, ELAM’ın, Cenevre’ye giden Rum siyasi partilere tepki göstererek, partilerin, “iyi birer dostmuş gibi hep birlikte Cenevre’ye gittiklerini” ve Türk tarafının beşli konferansa dair tüm taleplerini kabul ettiklerini iddia ettiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş antlaşması müzakere konusu değil"08 Ocak 2017 Pazar 14:14
  • Kıbrıs Rum toplumunda karamsarlık ve kuşku hakim08 Ocak 2017 Pazar 12:52
  • "Türkiye'ye güvenmiyoruz"08 Ocak 2017 Pazar 12:49
  • Aplıç Kapısı “kaplumbağa hızında” ilerliyor08 Ocak 2017 Pazar 12:35
  • Derinya zanlısı KKTC'ye geçmeye çalışırken tutuklandı08 Ocak 2017 Pazar 12:10
  • Yunanistan’dan müdahale hakkı olmadan dostluk anlaşması önerisi06 Ocak 2017 Cuma 12:16
  • Kıbrıs Türk mallarının temizliği için bin 800 Euro harcandı06 Ocak 2017 Cuma 12:15
  • Cinayet zanlıları KKTC'ye mi kaçtı?06 Ocak 2017 Cuma 12:03
  • Güney Kıbrıs 11,4 milyar Euroluk borcunu ödedi06 Ocak 2017 Cuma 12:00
  • Başpiskopos’tan “pazarlık Cenevre’de sürecek” iddiası06 Ocak 2017 Cuma 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti