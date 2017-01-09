ELAM’dan protesto etkinliği

Cenevre görüşmeleri için Tümsendikal forum tarafından destek, Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) tarafından da protesto etkinliği düzenleneceği bildirildi.

Simerini gazetesi, Tümsendikal forum’un etkinliğinin bu sabah, saat 10.00’da Ledra Palace’ta yapılacağını; ELAM’ın etkinliğinin ise bu akşam saat 19.30’da, Yunan Büyükelçiliği önünde yapılacağını yazdı. Haberde, ELAM’ın, Cenevre’ye giden Rum siyasi partilere tepki göstererek, partilerin, “iyi birer dostmuş gibi hep birlikte Cenevre’ye gittiklerini” ve Türk tarafının beşli konferansa dair tüm taleplerini kabul ettiklerini iddia ettiği belirtildi.