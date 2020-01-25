Elazığ 6,8'le sallandı: Deprem bölgedeki 7 ilde hissedildi, can kaybı 29'a yükseldi

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı. Günün ilerleyen saatlerinde 1 kişi daha kurtarıldı. Böylece enkazdan kurtarılanların sayısı 43'e ulaştı. Halen enkaz altında 20'den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor.
Elazığ'da 5.1'lik artçı deprem
Elazığ'da dün yaşanan depremin ardından yerel saatle akşam 19:30'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi artçı sarsıntının 7.2 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.