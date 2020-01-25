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Elazığ 6,8'le sallandı: Deprem bölgedeki 7 ilde hissedildi, can kaybı 29'a yükseldi

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Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki depremde can kaybı 29'a yükseldi. AFAD yetkilileri, 24 Ocak akşamı yerel saatle 20.55'te meydana gelen depremde 1466 kişinin de yaralandığını aktardı.
Elazığ 6,8'le sallandı: Deprem bölgedeki 7 ilde hissedildi, can kaybı 29'a yükseldi

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi 17 saat sonra sağ çıkarıldı. Günün ilerleyen saatlerinde 1 kişi daha kurtarıldı. Böylece enkazdan kurtarılanların sayısı 43'e ulaştı. Halen enkaz altında 20'den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Elazığ'da 5.1'lik artçı deprem

Elazığ'da dün yaşanan depremin ardından yerel saatle akşam 19:30'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi artçı sarsıntının 7.2 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

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