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Elazığ depremi kahramanlarından Suriyeli Mahmud’un ailesi evsiz kaldı

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Elazığ depreminde enkaz altında kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini, elleri ile enkazı kazıyarak kurtaran Suriyeli Mahmud El Osman, Suriye’nin İdlib kentinde yaşan 11 kişilik ailesinin, bulundukları bölgenin bombalanması sonucu evsiz kaldığını söyledi.
Elazığ depremi kahramanlarından Suriyeli Mahmud’un ailesi evsiz kaldı

Elazığ depreminde enkaz altında kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini,  elleri ile enkazı kazıyarak kurtaran Suriyeli Mahmud El Osman, Suriye’nin İdlib kentinde yaşan 11 kişilik ailesinin, bulundukları bölgenin bombalanması sonucu evsiz kaldığını söyledi. 

yaşadığı yerin bombalandığı haberini aldığını, evlerini terk etmek zorunda kalan ailesinin Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Sarmada’ya yerleştiğini anlattı.

Ailesinden zor da olsa haber alabildiğini ve iyi olduklarını öğrendiğini belirten Mahmud El Osman, Kızılay’a aile birleşimi için başvurduğunu söyledi.

İki yıldır Türkiye’de, üç aydır da Elazığ’da yaşayan Mahmud El Osman, vatandaşlık alacağı için çok sevindiğini dile getirerek, “Bu ülkenin mensubu olmak güzel bir şey. Ancak en önemlisi ailem tehlikeden kurtulup buraya gelecek” dedi.

Mahmud El Osman sadece bayramlarda Suriye’ye gittiğini, en son Ramazan Bayramı’nda ailesini gördüğünü söyledi.

‘Kahramanlık denilen şey İdlib’de her gün yaşanıyor’

Depremde enkaz altında kalanları kurtarması için ise şu ifadeleri kullandı: “Hiç karşılık beklemeden insanlık görevimi yaptım. Ünlü olmak gibi bir isteğim yoktu. Kahramanlık olarak adlandırılan şey İdlib’te her gün defalarca yaşanıyor. Kadın, çocuk ölüyor. Bu deprem İdlib’de her gün oluyor.”

Suriye ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib’e son üç günde 200 hava saldırısı düzenlediği, saldırılardan kaçan 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru hareket halinde olduğu bildirilmişti.

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