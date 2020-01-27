Elazığ depremi: Sürsürü'de 1 cansız bedene daha ulaşıldı, ölü sayısı 40'a yükseldi

Elazığ'da meydana gelen depremde sürmekte olan arama kurtarma çalışmalarında, Sürsürü bölgesinde enkazdan bir cansız bedenin daha çıkarıldığı ve ölü sayısının 40 yükseldiği bildirildi.

Elazığ'da meydana gelen depremde sürmekte olan arama kurtarma çalışmalarında, Sürsürü bölgesinde enkazdan bir cansız bedenin daha çıkarıldığı ve ölü sayısının 40 yükseldiği bildirildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Cuma akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili bu sabah yazılı açıklama yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hastaneye başvuran 1607 kişiden 1516'sının taburcu edildiğini, Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti.