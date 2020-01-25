Elazığ ve Malatya'da kaç bina yıkıldı, enkazda kaç kişi var?

Elazığ'da merkez üssü Sivrice olan 6,8'lik depremde 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sivrice'de 5, Malatya Doğanyol'da 25 bina yıkıldı. 13. saatine ulaşan arama kurtarma çalışmalarında enkazlardan 8 kişi sağ çıkarıldı. Öte yandan, Elazığ'da 30 kişinin halen enkaz altında bulunduğu belirtildi.

Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Elazığ'da 17, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 21 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi yaralandı.

Depremin en çok hissedildiği Elazığ ve Malatya'da kaç binanın yıkıldığı ve enkaz altında kaç kişinin olduğu merak ediliyordu. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, Elazığ'da 30 kişinin enkaz altında bulunuyor.

Elazığ Sivrice'de 5, Malatya Doğanyol'da 25 bina yıkıldı.

13. saatine ulaşan arama kurtarma çalışmalarında, enkazlardan 2'si çocuk toplam 8 kişi sağ çıkarıldı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi.

EKİPLER TEYAKKUZDA

AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri ve yardım malzemeleri ile bazı belediyelerin arama kurtarma ekipleri süratle bölgeye yönlendirildi.