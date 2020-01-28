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Elazığ ve Malatya’da vatandaşlar prim borçlarına bakılmadan ve katılım payı ödemeden Mayıs ayına kadar sağlık hizmeti alabilecek

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Elazığ ve Malatya’da vatandaşlar prim borçlarına bakılmadan ve katılım payı ödemeden Mayıs ayına kadar sağlık hizmeti alabilecek
Elazığ ve Malatya’da vatandaşlar prim borçlarına bakılmadan ve katılım payı ödemeden Mayıs ayına kadar sağlık hizmeti alabilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşların Elazığ ve Malatya’da sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşamaması için, “Elazığ ve Malatya illerimizdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlarımızdan muayene, ilaç, optik, ortez/protez ve diğer tıbbi malzeme katılım payları 30/4/2020 tarihine kadar alınmayacaktır.” açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatya’daki kamu ve özel sektör işverenleri ile Genel Sağlık Sigortalarının prim borçlarının son ödeme tarihlerinin 30 Nisan 2020’ye kadar ertelendiğini de hatırlattı.

Prim borçlarına bakılmaksızın 30/4/2020 tarihine kadar bu illerdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler kamu/özel ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık hizmet sunucularından muayene ve tedavilerini yaptırabilecekler. Ayrıca ihtiyaç duyulan ilaçları anlaşmalı eczanelerden, ortez/protez ve diğer tıbbi malzemeleri ise anlaşmalı firmalardan ücretsiz temin edebilecekler. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında hep beraber Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz.

Zehra Zümrüt SelçukAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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