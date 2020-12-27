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Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

Soylu: Şu ana kadar olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz." 

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