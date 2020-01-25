Elazığ'da peş peşe artçı depremler

AFAD, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 19.30’da yerin 15.71 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 19.30’da merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.71 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. 19.30’daki depremin ardından aynı dakika içinde iki deprem daha meydana geldi. Saat 19.44’te, 4.4 ve 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremler de çevre illerden hissedildi.