Elazığ'da son dakika açıklama: Depremzedelere yapılacak yardımlar açıklandı

Son dakika haberi: Elazığ'da önceki gün meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve Adalet Bakanları deprem bölgesindeki son durumla ilgili bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı. Depremzedelere yapılacak yardımların detayları da açıklandı: Ağır hasarlı evlere 30 bin TL, acil kira için 11 bin TL ödeme yapılacak.

Son dakika haberi: Elazığ'da önceki gün meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, deprem bölgesindeki son durumla ilgili bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Elazığ'da 35, Malatya'da 4 olmak üzere 39 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Şu ana kadar 948 artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremlerin 21'i 4 ve üzeri, 2 tanesi de 5,1 ve 5,4 olarak gerçekleşti. Depremin hemen akabinde iletişim, ulaşım, enerji, altyapı ve bu şehrin hayatını idame edilmesi için bütün imkanlara bakıldı ve hiçbirinde eksiklik görülmedi.

Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Bölgeye 24 bin 402 çadır sevk edildi.

Köylerimizi ihmal etmedik. Yardımlar götürülüyor.

Bugün itibariyle Elazığ ve Malatya'da kamu kurumları çalışmaya başladı.

BİN KONTEYNERLİ BARINMA MERKEZİ YAPILACAK

Barınma merkezlerimiz, okullarımız, spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, taziye evlerimiz açık. Dün kıraathanelerle görüştük, lavabo ve tuvalet ihtiyacı için 50'ye yakın kıraathanenin 24 saat açık kalmasını temin ettik. Ağır hasarlı tespit ettiğimiz 2 bin yapı var. Biz kira yardımı yapacağımızı söyledik. Ama şehir içinde bu kadar kiralanacak evin bulunmaması ihtimaline karşılık barınma yerleri tesis edeceğiz. Buna ilaveten bir şey daha yapıyoruz: İl özel idaremize ait arazide bin konteynerden müteşekkil geçici konaklama merkezi yapacağız.