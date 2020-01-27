  • BIST 121.317
  • Altın 302,293
  • Dolar 5,9419
  • Euro 6,5485
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Elazığ'da son dakika açıklama: Depremzedelere yapılacak yardımlar açıklandı

»
Elazığ'da son dakika açıklama: Depremzedelere yapılacak yardımlar açıklandı
Elazığ'da son dakika açıklama: Depremzedelere yapılacak yardımlar açıklandı

Son dakika haberi: Elazığ'da önceki gün meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve Adalet Bakanları deprem bölgesindeki son durumla ilgili bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı. Depremzedelere yapılacak yardımların detayları da açıklandı: Ağır hasarlı evlere 30 bin TL, acil kira için 11 bin TL ödeme yapılacak.

Son dakika haberi: Elazığ'da önceki gün meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, deprem bölgesindeki son durumla ilgili bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Elazığ'da 35, Malatya'da 4 olmak üzere 39 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Şu ana kadar 948 artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremlerin 21'i 4 ve üzeri, 2 tanesi de 5,1 ve 5,4 olarak gerçekleşti. Depremin hemen akabinde iletişim, ulaşım, enerji, altyapı ve bu şehrin hayatını idame edilmesi için bütün imkanlara bakıldı ve hiçbirinde eksiklik görülmedi.

Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik. Bölgeye 24 bin 402 çadır sevk edildi.

Köylerimizi ihmal etmedik. Yardımlar götürülüyor.

Bugün itibariyle Elazığ ve Malatya'da kamu kurumları çalışmaya başladı.

BİN KONTEYNERLİ BARINMA MERKEZİ YAPILACAK

Barınma merkezlerimiz, okullarımız, spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, taziye evlerimiz açık. Dün kıraathanelerle görüştük, lavabo ve tuvalet ihtiyacı için 50'ye yakın kıraathanenin 24 saat açık kalmasını temin ettik. Ağır hasarlı tespit ettiğimiz 2 bin yapı var. Biz kira yardımı yapacağımızı söyledik. Ama şehir içinde bu kadar kiralanacak evin bulunmaması ihtimaline karşılık barınma yerleri tesis edeceğiz. Buna ilaveten bir şey daha yapıyoruz: İl özel idaremize ait arazide bin konteynerden müteşekkil geçici konaklama merkezi yapacağız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elazığ'dan acı haber: Can kaybı 38'e yükseldi26 Ocak 2020 Pazar 17:59
  • Öldürdüğü kadını koyduğu araçla köprüye gidip kendini aşağıya attı26 Ocak 2020 Pazar 17:44
  • Oktay, depremde 35 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı26 Ocak 2020 Pazar 12:35
  • Elazığ'dan acı haber: Can kaybı 35'e yükseldi26 Ocak 2020 Pazar 12:08
  • Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem25 Ocak 2020 Cumartesi 21:31
  • AB'den deprem desteği: Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede25 Ocak 2020 Cumartesi 21:03
  • Elazığ 6,8'le sallandı: Deprem bölgedeki 7 ilde hissedildi, can kaybı 29'a yükseldi25 Ocak 2020 Cumartesi 21:02
  • Deprem sonrası İran ve Yunanistan’dan Türkiye’ye yardım teklifi25 Ocak 2020 Cumartesi 20:59
  • Mimarlar Odası'ndan açıklama: Deprem bir doğa olayıdır, afet ise yöneticilerin pervasızlığıdır25 Ocak 2020 Cumartesi 20:53
  • Erdoğan Malatya'da: Bizler her şeyden önce Müslümanız, kadere inanırız25 Ocak 2020 Cumartesi 20:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti