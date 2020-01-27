Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan "provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli" hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan "provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli" hakkında soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, bu kişiler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Gaziantep'te deprem hakkındaki sosyal medya paylaşımlarıyla halkı korku ve paniğe sevk edici paylaşımlarda bulundukları öne sürülen iki kişi Pazar günü gözaltına alınmıştı.
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