Elazığ'dan acı haber: Can kaybı 35'e yükseldi

6,8'lik depremin en çok yıkıma neden olduğu bölgelerden biri olan Elazığ Sürsürü mahallesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sürsürü'de 3, Mustafa Paşa'da bir kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Depremde can kaybı 35'e yükseldi.

6,8'lik depremin en çok yıkıma neden olduğu bölgelerden biri olan Elazığ Sürsürü mahallesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sürsürü'de depremde yıkılan Dilek Apartmanının birinci katına ulaşıldı. 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bina enkazında halen 2 kişinin olduğu düşünülüyor.

Mustafa Paşa mahallesinde ise bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Depremde can kaybı 35'e yükseldi. Enkazdan şu ana kadar 45 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Öte yandan Mustafa Paşa mahallesinde enkaz altında kimsenin kalmadığı düşünülüyor.