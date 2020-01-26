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Elazığ'dan acı haber: Can kaybı 38'e yükseldi

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6,8'lik depremin en çok yıkıma neden olduğu bölgelerden biri olan Elazığ Sürsürü mahallesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sürsürü'de 2 kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Depremde can kaybı 38'e yükseldi.
Elazığ'dan acı haber: Can kaybı 38'e yükseldi

6,8'lik depremin en çok yıkıma neden olduğu bölgelerden biri olan Elazığ Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Sürsürü'de depremde yıkılan Dilek Apartmanının birinci katına ulaşıldı. 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İKİ KİŞİ DAHA ENKAZIN ALTINDA

Ekipler bir kişinin daha cansız bedenini çıkardı. 2 kişiye ulaşıldı, 3 kişi ise aranıyor. 

MUSTAFA PAŞA'DA ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI

Mustafa Paşa mahallesinde ise bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Depremde can kaybı 36'ya yükseldi. Enkazdan şu ana kadar 45 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Öte yandan Mustafa Paşa mahallesinde enkaz altında kimsenin kalmadığı düşünülüyor. 

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