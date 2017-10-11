Elcil: 2 okulun suyunda koli basili tespit edildi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Yeni Erenköy İlkokulu ve Lefkoşa Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda kullanılan suda ‘koli basili’ olduğuna dair rapor hazırlandığını öne sürdü.

Ertuğrul SENOVA

Elcil, Detay Kıbrıs’a yaptığı açıklamasında, koli basili içeren suyun sadece okullarda olmadığını, Yeni Erenköy bölgesinin tamamının mikroplu su kullandığını kaydetti.

Okul müdürlerinin konuyla ilgili Eğitim Bakanlığı’na ulaştığını fakat “depoları değişecek para yok” cevabını aldıklarını belirten Elcil, okullardaki suda koli basili bulunduğuna dair bilginin, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testler sonucunda hazırlanan raporla okullara, arından da kendilerine iletildiğini ifade etti.

Depoların “eli mahkum” olarak okul aile birlikleri tarafından değişileceğini belirten Elcil, bahsi geçen raporlarda “kullanılmaması yönünde tavsiye” bulunduğunu da vurguladı.

KOLİ BASİLİ NEDİR?

‘E.coli’ (koli basili) insanların ve hayvanların bağırsaklarında bol miktarda bulunan bir bakteridir. Yüzden fazla çeşidi vardır, bazı çeşitleri gıdalar ve sular ile bulaşan salgınlara neden olur, barsak enfeksiyonu yapar.

Koli basilinin yüzlerce çeşidinden birkaç tanesi gıdalar ve sular ile bulaşan salgınlara neden olur. Karın ağrısı, bulantı kusma ve kanlı ishalle seyreden ciddi enfeksiyonlar yapar. Bu tür enfeksiyonlara neden olan koli basilleri değişik isimler alırlar.

KOLİ BASİLİ NASIL BULAŞIR?

Koli basili genellikle hayvanlardan insanlara bulaşır. Hayvan artıkları ile kirlenmiş gıdalar ve sular en sık bulaşma yollarıdır. Özellikle:

Az pişmiş sığır etleri, özellikle hamburger,

Kirli sular,

Kirli sular veya gübre ile kirlenmiş sebze ve meyve,

Pastörize olmamış süt ve süt ürünleri,

Sığırlar ile uğraşan kişilere bulaşır.

Koli basili ince bağırsak enfeksiyonu yapar. Bakterinin çeşidine göre bol sulu ishal yada dizanteri benzeri kanlı ishale neden olur. EHEC bakterisi ise kansızlık ve böbrek yetmezliğine ve ölüme yol açabilir.

Koli basili enfeksiyonları herkezde ve her yaşta görülebilir, en çok: