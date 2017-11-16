 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.486
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,8597
  • Euro 4,5446
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

Elcil, Akdağ’ın açıklamalarını eleştirdi

» »
Elcil, Akdağ’ın açıklamalarını eleştirdi
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın KKTC ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin bittiği ve bunun sorumlusunun da Rum tarafı ve Yunanistan olduğu yönündeki açıklamalara değinen Elcil, “Sayın  Akdağ, Kıbrıs’ın kuzeyinde her şeye onların karar verdiğini bizlere hatırlatmıştır” iddiasında bulundu.

Elcil,  Türkiye Başbakan Yardımcısı Akdağ’ın  uluslararası hukuku ve tüm Kıbrıslıların haklarını çiğnemeye devam edeceklerinin mesajını verdiğini öne sürdü.

Elcil, Kıbrıslı Türklerin  Kıbrıs’ta çözümle birlikte adanın  birleşmesini ve  barışın gelmesini istediğini belirterek, çözüm görüşmeleri ile ilgili kararı da  Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı  Rumların vereceğini kaydetti.

Elcil, Akdağ’a hitaben, “Siz garantörlük görevi çerçevesinde sorumluluklarınızı yerine getirirseniz Kıbrıs’ta çözüm olur” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KSP, Güney Kıbrıs’ta para karşılığı vatandaşlık verilmesini eleştirdi16 Kasım 2017 Perşembe 13:42
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Ankara’ya gitti16 Kasım 2017 Perşembe 13:40
  • Meteoroloji Dairesi toza karşı hassasiyeti olanları uyardı16 Kasım 2017 Perşembe 13:32
  • 16.11.17 tarihli Detay'ın manşeti16 Kasım 2017 Perşembe 13:27
  • İşte o şanslı bilet16 Kasım 2017 Perşembe 11:27
  • İzcan: “Kamu bankalarının soyulmasına fırsat vermeyiniz”15 Kasım 2017 Çarşamba 14:49
  • Yaşlılar sitesinde kalan Tulin Karabayram yaşamını yitirdi15 Kasım 2017 Çarşamba 14:08
  • Akıncı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı töreninde konuştu15 Kasım 2017 Çarşamba 14:05
  • Akdağ: “2008’de başlayan müzakere süreci sona erdi”15 Kasım 2017 Çarşamba 14:02
  • Dr. Fazıl Küçük bulvarında tören düzenlendi15 Kasım 2017 Çarşamba 13:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti