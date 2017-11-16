Elcil, Akdağ’ın açıklamalarını eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın KKTC ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin bittiği ve bunun sorumlusunun da Rum tarafı ve Yunanistan olduğu yönündeki açıklamalara değinen Elcil, “Sayın Akdağ, Kıbrıs’ın kuzeyinde her şeye onların karar verdiğini bizlere hatırlatmıştır” iddiasında bulundu.

Elcil, Türkiye Başbakan Yardımcısı Akdağ’ın uluslararası hukuku ve tüm Kıbrıslıların haklarını çiğnemeye devam edeceklerinin mesajını verdiğini öne sürdü.

Elcil, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ta çözümle birlikte adanın birleşmesini ve barışın gelmesini istediğini belirterek, çözüm görüşmeleri ile ilgili kararı da Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların vereceğini kaydetti.

Elcil, Akdağ’a hitaben, “Siz garantörlük görevi çerçevesinde sorumluluklarınızı yerine getirirseniz Kıbrıs’ta çözüm olur” ifadelerini kullandı.