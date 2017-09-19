Elcil: "AÖA çalışanları tehdit ediliyor"

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, AÖA çalışanlarının rahatsız ve tehdit edildiğini savundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yaratan ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektör Mehmet Ali Yükselen arasında, akademiye ilişkin imzalanan protokolün çalışanlara tebliğ edildiğini belirtti.

Elcil, çalışanların “rahatsız ve tehdit edildiğini” savundu.

Yazılı bir açıklama yapan Elcil, “Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü’nün davranışları ve icraatları sorgulanmalıdır. Yükselen, Lefke Spor Kulübü’ne ait spor alanlarından bazılarına el koyarken, aynı anlayışla Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nun bina ve 20 dönüm arazisine de göz dikmiştir. Erdal Abit İlkokulu’nu kapattırıp, arazisine el koymak isteyen rektörün marifetleri bununla da kalmamıştır. AÖA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yaratan ile birlikte akademisyenleri tehdit edecek kadar ileri gitmişlerdir” iddiasında bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil açıklamasında “Gericiliği, yobazlığı bu topluma kader yapmak isteyen ve Atatürk ismine bile tahammülleri olmayanlara hizmet eden bu üçlü bilmelidir ki, bu ülke sahipsiz değildir” ifadelerini kullandı.