Elcil: “Bu anlayışla devam edilirse kaosa sürükleneceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümetin salgın sürecini iyi yönetemediğini savunarak, “Bu anlayışla devam edilirse kaosa sürükleneceğiz” dedi.

Elcil, yazılı açıklamasında hükümeti, bilimsel önerilere, hekim ve emek örgütlerine kulak tıkamak, sağlık ve ekonomi konusunda yanlış yapmakla suçladı, toplumdaki güvensizliğin had safhada olduğunu savundu.

Vatandaşlardan yapılan kesintilere işaret eden, bunun alım gücü düşürdüğünü kaydeden Elcil, hükümetin piyasadaki yüksek fiyatlara müdahale etmediğini, belirli kesimlere de hiç dokunmadığını ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, çalışandan kesilen miktarların ne kadar olduğu ve nerelere harcadığı bilgisinin toplumla paylaşılmadığını da söyleyerek, “Destek ödeneğinin dışında bırakılan vatandaşların nasıl geçineceği veya yabancı işçilere nasıl katkı yapacaklarıyla ilgili de bir öneri sunulmadı” dedi.