Elcil: Bu senaryo bize hiç yabancı değildir

Adamızın kuzeyini uluslararası hukukun dışında her türlü karanlık ilişkinin sürdüğü bir sömürge haline getiren Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetleri Özel Harp Dairesi ve ranttan geçinen ganimetçi işbirlikçiler eli ile kendine uygun bir hükümet oluşturmak için yine devreye girmişlerdir.

Tarihin her döneminde Kıbrıslı Türklerin iç işlerine müdahale etmeyi alışkanlık haline getiren TC yetkilileri, dörtlü koalisyonu ortadan kaldırmak için önce ekonomik ambargo uygulayarak parasal yükümlülüklerini 15 ay boyunca yerine getirmemiş ve askerin harcamalarını bile bizim sırtımıza yıkmışlardır. Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde durmasını istemeyip, bağımlılığı devam ettirmek için teşviklerden, ranttan ve ganimetten beslenen çevrelerle Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi yetkilileri Ankara’ya giderek ispiyonculuk yapmışlar, Özel Harp Dairesi’nin kontrolündeki medya organlarıyla, gazeteci kılığındaki ajanları yaygara kopararak dörtlü hükümeti bitirmişlerdir. Ankara’da planlanan, Kıbrıs’taki Korineum Golf sahasında ve TC Elçiliği’nde tezgahlanan senaryo şu anda yürürlüktedir.

İşin ilginç tarafı “temiz toplum, temiz siyaset” ilkesi ile yola çıktığını söyleyen Ankara patentli Kudret Özersay ve Halkın Partisi bu senaryoda beklenen oyunculuk performansını yeterince gösteremeyip, inandırıcı olamamışlardır. Geçmişte ÖRP örneğinde olduğu gibi, bu senaryo bize hiç yabancı değildir.

Sn. Kudret Özersay yaptığı açıklamalarda temiz siyasetten bahsederken, haklarında ciddi anlamda hukuksuzluk ve yolsuzluk iddiaları olan UBP yetkilileri ile aylar öncesinden kapalı kapılar ardında koltuk pazarlığı yapmaktan çekinmemiştir. Eğer temiz siyaset isteniyorsa, biz Sn. Ersin Tatar ve Sn. Zorlu Töre ile ilgili elimizde bulunan bütün dosyaları Halkın Partisi yetkililerine vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgularız.

Cumhurbaşkanlığı rüyaları gören Sn. Kudret Özersay koltuk uğruna ne temiz siyaset, ne de temiz toplum düşünmektedir. AKP’den para alarak bağımlılığı devam ettirmek isteyen Sn. Kudret Özersay’ın “maskesi düşmüştür.” AKP ve Özel Harp Dairesi’nin marifeti ile oluşturulacak olan hükümet sadece AKP’ye hizmet eden kukla bir hükümet olacaktır. Bu hükümetin adının da “Çavuşoğlu Hükümeti” olacağı bir gerçekliktir.