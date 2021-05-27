Elcil: Deşifre edilenler KKTC’nin ne kadar egemen olduğuyla bağlantılıdır

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Sedat Peker’in ifşaatlarının adadaki Gladyo örgütlenmesinin sonuçlarını yansıttığını kaydetti. Elcil, “Gladyo NATO eliyle birçok ülkede olduğu gibi Kıbrıs’ta da EOKA ve TMT olarak boy gösterdi. Bu oluşumlar zaman içinde devletin kendi içindeki hesaplaşmalar ve paylaşım kavgası sonucu bu noktalara kadar geldi” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında gündemi değerlendirdi. Elcil, 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’deki kumarhane ve benzeri illegal yapıların KKTC’ye taşınmasıyla birlikte, adanın Kuzeyinin birçok yasadışı olaya ev sahipliği etmeye başladığını kaydetti. Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası hukukun dışında bir yapı olması nedeniyle Türkiye’deki birçok yasadışı olaya kişiye eve sahipliği yapmaya başladığına dikkat çeken Elcil, Türkiye’deki siyasi erkin de bu yapılanma içinde yer aldığını kaydetti.

Elcil, söz konusu yapıyı, “Devlet-Çete bütünleşmesi” olarak nitelendirerek, Kıbrıs’ta bir çözümün önündeki en büyük engelin bu yapının bozulmak istenmemesinden kaynaklandığını belirtti. Elcil, ismi çok farklı işlerle anılan bir kişinin uçak ve gemi seferlerinin pandemi nedeniyle durduğu bir ortamda ülkeye ilaç getirebildiğini, devletin ise bunu sorgulayacağına söz konusu şahsa teşekkür etmekle yetindiğini söyledi.

Şener Elcil, ülke turizmi ve yükseköğrenimi üzerinden de bazı çevrelerin haksız kazanç ve rant elde ettiklerine dikkat çekerek, “Örneğin Afrika ülkelerinden bir takım gençler öğrenci adı altında ülkeye getirilip 1 yıllık okul harçları ödeniyor ancak hesaplarına yatırılan 100 milyonlarca dolar kimi şahıslar tarafından aklanarak Türkiye veya başka bağlantılı ülkelere gönderiliyor, kısaca KKTC bir kara para aklama merkezine dönüştürülmüş durumdadır” dedi.

Son dönemlerde medyanın da para gücü ve tehditle ele geçirilmeye başlandığını belirten Elcil, “Bugün ağırlıklı olarak medya patronlarının kimler olduğuna bakıldığında gerçek çok net olarak ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

Şener Elcil, ülkenin bu duruma gelmesine karşın kendini “Sol” diye nitelendiren bazı çevrelerin ise olaya seyirci kalmasının üzüntü verici olduğunu vurguladı. Açıklamalarında Güney Kıbrıs’tan gelen aşılarla ilgili olarak özellikle Cumhurbaşkanı Tatar’ın yaptığı çıkışları eleştiren Elcil, “Halkı bu konuda bile yanıltmaya ve algı yaratmaya çalışıyorlar, AB aşıların sadece organizasyonunu yürütüyor ve ilgili devlet de parasını alarak bu aşıları vatandaşına uyguluyor. Güney Kıbrıs’ın bize verdiği aşıların parasını ödeyen Kıbrıs Cumhuriyetidir, Yani Kıbrıs Cumhuriyeti bu aşıları bize o cumhuriyetin birer bireyi olduğumuz için veriyor, Tatar ise bu konuda bile halka yalan söylemeyi tercih ediyor” şeklinde konuştu.