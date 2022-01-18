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Elcil: İş Birlikçi Zihniyetler Kıbrıs Türk Toplumunu Temsil Edemeyiz

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Elcil: İş Birlikçi Zihniyetler Kıbrıs Türk Toplumunu Temsil Edemeyiz
Elcil: İş Birlikçi Zihniyetler Kıbrıs Türk Toplumunu Temsil Edemeyiz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, iş birlikçi zihniyetlerin Kıbrıs Türk toplumunu temsil edemeyeceğini belirtti.

Yazılı açıklamasında Ercan Havaalanı’nın Türkiye iç hatlarına dahil edilmesi girişimini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ve yöneticileri eleştiren Elcil, tam bağımsız Kıbrıs Türk Devleti fikrini ortaya atanın KTÖS olduğunu, KTÖS adına Arif Hasan Tahsin’in sunduğu ve Anayasaya girmesini istediği önerinin Ulusal Birlik Partisi (UBP) oylarıyla reddedildiğini savundu.

Anayasaya geçici 10’uncu maddenin konmasıyla egemenliğin Ankara’ya teslim edildiğini öne süren Elcil, “Bu gerçekleri topluma açıklamadan iki ayrı egemen devletten bahsetmek, yalanlarla toplumu aldatmaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı “Kıbrıs Türk toplumunun hızla azınlığa düşürülmesine ve Türkiye’nin adanın kuzeyini vilayetleştirmesine çanak tutmakla” suçlayan Şener Elcil, UBP yetkililerinin samimiyetten uzak olduklarını savundu.

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