  • BIST 102.387
  • Altın 275,359
  • Dolar 5,6673
  • Euro 6,2134
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Elcil : Kıbrıs bölünmeyecek kadar küçük, iki toplumun yaşayacağı kadar büyüktür

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununa yönelik iki ayrı devlet söylemini eleştirdi.
Elcil : Kıbrıs bölünmeyecek kadar küçük, iki toplumun yaşayacağı kadar büyüktür

Yazılı açıklama yapan Elcil, Türkiye’nin garantörlük sorumluluğunu fetih anlayışına dönüştürdüğünü iddia ederek, “Tüm bunlar olurken ‘federal çözüm’ isteriz diyerek kırk yıldan beri kabul edilmez önerilerle görüşme masasına oturarak Kıbrıslı Rumları, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sahibi yaparak Avrupa Birliği’ne üye olmalarına zemin hazırlamıştır.” dedi.

“Annan Planı’ndaki Kıbrıslı Türklerin yüzde 65 evet oyunu kullanarak ‘biz çözüm isteriz’ diye propaganda yapmaya devam eden Türkiye yetkilileri şimdi de ‘iki ayrı devlet’ tezini ortaya atmışlardır” diyen Elcil, ‘Vatan bölünmez’ diye beyan veren TC yetkilileri Türkiye için bölünmeye karşı çıkarken, iş Kıbrıs’a gelince kalıcı bölünme istediklerini iddia etti.

Elcil, “Kıbrıs bölünmeyecek kadar küçük, iki toplumun yaşayacağı kadar büyüktür.” dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akçın: “Cypfruvex tüccar ve üretici arasında bir denge unsuru ve bir kit olarak kalması gerek”26 Eylül 2019 Perşembe 16:32
  • Özgürgün'ün dokunulmazlığı konuşuluyor... Toplantıya ara verildi26 Eylül 2019 Perşembe 16:22
  • Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün toplandı26 Eylül 2019 Perşembe 16:14
  • Üstel: “KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak komşumuz Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne turizm paydaşlarımızla katkı yapmaya hazırız”26 Eylül 2019 Perşembe 16:10
  • Tatar, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’nu kabul etti26 Eylül 2019 Perşembe 14:44
  • “Avrupa Araştırmacılar Gecesi” düzenlenecek26 Eylül 2019 Perşembe 14:28
  • Sucuoğlu Türkiye Kamu-Sen heyetini kabul etti26 Eylül 2019 Perşembe 14:24
  • Benter: “Mallardan feragat edildiğine dair ifade yok”26 Eylül 2019 Perşembe 14:03
  • Mike Pompeo: Kapalı Maraş'ı açma isteği BM karalarına aykırı!26 Eylül 2019 Perşembe 13:57
  • Antalya ve Kıbrıs arasında deprem!26 Eylül 2019 Perşembe 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti