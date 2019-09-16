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Elcil: Okullarda 82 öğretmen eksik

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, ana ve ilkokulların yeni eğitim öğretim yılının ilk gününe, 82 öğretmen eksiğiyle başladığını açıkladı.
Elcil: Okullarda 82 öğretmen eksik

Elcil, öğrencilerin eğitime; öğretmensiz, okulsuz ve sınıfsız başlamak zorunda kaldıklarını belirterek, eğitimde planlama program ve düzenleme olmadığı için okullarda ciddi yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ana ve  ilkokulların ilk günü olan bugün, Gazimağusa Alasya İlkokulunda basın toplantısı düzenleyerek, devlet okullarındaki  öğretmen ve alt yapı eksikliklerine dikkat çekti.

KTÖS  Genel Sekreteri Şener Elcil  okul müdürü ve öğretmenleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında,  114 ana ve ilkokulda bugün yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olduğunu belirterek, basın toplantısını yoğunluk yaşanan okullardan biri olan  Alasya İlkokulunda yapmayı uygun gördüklerini kaydetti.

Elcil, Alasya İlkokulunun yıllar önce  tek şubeli olmasına rağmen bugün öğrenci sayısının  700’lere dayandığını,  altyapı itibarıyla, öğretmen kadroları itibarıyla sadece bu okulun değil, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’daki okulların ciddi öğrenci akışıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Elcil, “Sınıf, bulamayan, okul bulamayan öğrenciler  bugün maalesef okulun  birinci günü olmasına rağmen okulsuz, sınıfsız, öğretmensiz  okula başlamak zorunda kalıyorlar Özellikle bugün itibarıyla 82 öğretmen eksiğimiz mevcuttur. Yani toplamda 20 bin civarında  ilkokul öğrencisi öğrenim görüyor. Bugün itibarıyla  82 öğretmenimiz okullarda bulunmamaktadır.  Bu plansızlığın, programsızlığın  ve ülkeye gelen nüfusun kontrol edilememesinin getirdiği bir sonuçtur” dedi.

Elcil, eğitimde, planlama, program ve düzenleme olmadığı için  ciddi yoğunluk yaşandığını vurguladı.

Elcil,  okullarda öğrenim gören öğrencilerin yüzde 56’sının Türkiye,  yüzde 5’inin üçüncü ülkelerden ve  yüzde 39’unun da KKTC vatandaşı olduğunu  söyleyerek, “Dünyada buna benzer ülke var mı ben bilemiyorum.  Kendi nüfusundan fazla, kendi vatandaşından  fazla bir  nüfusa hizmet veren bir yapı  söz konusu.  Bu eğitim değil bir kör dövüşüdür” dedi.

Elcil, gerek öğretmenlerin, gerek öğrencilerin kalabalık sınıflarda  eziyet çektiğini belirterek, bu basın toplantısıyla  önerilerde bulunmak istediklerini ifade etti.

Eğitim yılının hayırlı olmasını dileyen Elcil,  “Bilimsel  olması gereken eğitim sistemi maalesef  Allah’a emanet  edilmiştir. Bu da kabul edilebilecek bir durum değildir” dedi.

Basın toplantısında  KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de basın açıklaması okudu.

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