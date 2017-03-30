Elcil: “önemli bir aşamanın eşiğindeyiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs sorununa federal temelde çözüm bulmaya yönelik görüşmelerin “Enosis Anma Etkinliği” nedeniyle kesintiye uğramasının ardından önemli bir aşamanın eşiğine gelindiğini iddia etti.

Elcil İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına yaptığı yazılı açıklamada, 2 Nisan Pazar akşamı iki toplum lideri arasında yapılacak olan sosyal buluşmanın, görüşmelerin tekrardan başlamasının ilk aşaması olacağı görüşünü savundu.

Uzlaşılmayan konularla ilgili fırsat penceresinin Haziran ayı ortalarına kadar açık olduğunu ifade eden Elcil, önümüzdeki iki kritik ayı iki liderin en iyi şekilde değerlendirmesini beklediklerini kaydetti.

Sürecin iyi değerlendirilmeyerek harcanmasının hem Kıbrıs hem de bölge açısından sıcak gelişmelere fırsat yaratan potansiyel bir tehlike içerdiğini iddia eden Elcil, Kıbrıs çevresinde paylaşım kavgasının ve başta Türkiye ile İsrail olmak üzere Kıbrıs’ın doğal kaynaklarına yönelik talebin sıcak bir çatışmayı bünyesinde barındırdığı görüşünü de savundu.

Elcil, “Bu çerçevede iki lidere temel çağrımız, ‘Başlayın ve Kıbrıslıların çıkarları temelinde bitirin’ olacaktır. 2 Nisan Pazar günü Ledra Palas Otel’de gerçekleşecek olan yemek nedeniyle, adamızın her iki yanında birleşme ve çözüm isteyen tüm yurtseverleri saat 18.30’da ara bölgedeki Ledra Palas Otel önünde buluşmaya davet ederiz.” ifadelerini kullandı.