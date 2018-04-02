Elcil, Rum Eğitim Bakanı’nın ELAM’ı ziyaretini değerlendirdi

Elcil, Güney Kıbrıs’taki “faşist neo-nazi Elam Partisi”ni ziyaret eden Rum Eğitim Bakanı’nı, “kuzeyde ırkçı, milliyetçi, faşist söylemler yapan siyasetçilere benzememeye ve Kıbrıs Türk toplumu ile sağlıklı işbirliği kurmaya” davet etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil'in açıklaması şöyle:

"Milliyetçilik ve ırkçılık Kıbrıs’ta kan, gözyaşı, göçler, ayrılıkçılığın ve çekilen acıların temel nedenidir. Bu gerçek bilinmesine rağmen Rum Eğitim Bakanı’nın faşist neo-nazi Elam Partisi’ni ziyarete ederek yaptığı söylem, bizdeki ırkçı söylem yapan politikacıları hatırlamıştır.

Irkçılığın ve faşizmin milliyeti yoktur. Bu söylemler bazı politikacıları öne çıkarıp oy avcılığı yapmalarına yardım etse de topluma verdiği zararın en güzel örneği Kıbrıs’tır. İki toplumu bölmek ve ülkenin içinde bulunduğu bölünmüşlüğü yaratmak için eğitimi kullandıkları açık bir gerçekliktir. Önceleri Türkiye ve Yunanistan’dan öğretmenler getirilerek tırmandırılan ırkçılık çatışmanın zeminini yaratmıştır. Bu tehlikeli oyunu sürdürmek için dağları, yolları bayraklarla dolduranların, çocuklarımızı kendi siyasi emellerine alet edenlerin verdiği zararın bedelini tüm Kıbrıslılar hala daha ödemektedir.

Irkçılığı, şovenizmi, dini ve faşizmi içeren söylem ve eylemlerle bir yere varılamayacağını ortaya koyar, çok kültürlü, çok dilli, farklı dinlere ev sahipliği yapan adamızda karşılıklı saygıya dayalı, hoşgörülü, evrensel insanlık değerlerini benimsemiş insanları tüm canlıları ve doğayı seven bireylere ihtiyaç olduğunu vurgularız. Bu çerçevede Rum Eğitim Bakanı’nı kuzeyde ırkçı, milliyetçi, faşist söylemler yapan siyasetçilere benzememeye ve Kıbrıs Türk toplumu ile sağlıklı işbirliği kurmaya davet ederiz.

Saygılarımızla.

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri"