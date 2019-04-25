Elcil: Tatar “para uğruna” irademizi Ankara’ya teslim etmeye gönüllü görünmektedir

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil,yazılı açıklamasında “Ulusal Birlik Partisi Başkanı Sn. Ersin Tatar “para uğruna” irademizi Ankara’ya teslim etmeye gönüllü görünmektedir” ifadelerini kullandı.

Şener Elcil’in yazılı açıklaması şöyle:

Türkiye on beş aydan beri kuzey Kıbrıs’a para vermemesi, ganimetten beslenen rantçı çevrelerle işbirlikçi Ulusal Birlik Partisi’ni harekete geçirmiştir.

Ulusal Birlik Partisi ile kaçak yaşama zemin yaratan, vergi vermekten kaçan, ganimetten beslenen, ucuz emek sömürüsü yapan, çalışanların hayat pahalılığı almasına, sendikalaşmasına karşı çıkan, ganimetten, teşvikler ve ranttan beslenen çevrelerin haracı kesilince, Türkiye’de işbirliği halinde oldukları çevreleri harekete geçirerek, Ankara’da hükümet kurma arayışı içine girmişlerdir. Yıllarca Kıbrıs Türk toplumunun kamusal varlıklarını ve ülkenin kaynaklarını TC’li şirketlere peşkeş çekerek, Ankara hükümetlerinden para koparan Ulusal Birlik Partisi, bağımlılığın devam etmesinde kararlı görünmektedir. Bu bağımlılık politikaları neticesinde ülke kaynakları elden çıkarılırken, Kıbrıslı Türkler de adanın kuzeyine yönelik yapılan nüfus aktarımı nedeni ile azınlığa düşürülmüşlerdir. Adamızın kuzeyinin Türkiye’nin bir alt yönetimi olduğu gerçeğinden hareketle bundan kurtulma, kendi ayakları üzerinde durma ve Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine sahip çıkma yerine bağımlılığın devamını istemek, para uğruna gönüllü köleliği kabul etmektir.

Ulusal Birlik Partisi Başkanı Sn. Ersin Tatar “para uğruna” irademizi Ankara’ya teslim etmeye gönüllü görünmektedir. İrademizin satılık olmadığını hala daha anlamaktan aciz Sn. Ersin Tatar para ve koltuk uğruna geçmişte yaptıkları ile ilgili hesap vermekten de kaçmaktadır. Buradan Sn. Ersin Tatar’a yanıt alıncaya kadar aynı soruları sormaya devam edeceğiz:

1. Sn. Ersin Tatar; İngiltere’de geçmiş yıllarda işlediğiniz bir mali suç var mı? Şu anda İngiltere’ye girebiliyor musunuz? Girebiliyorsanız, KTÖS olarak size hediye uçak bileti almaya hazırız.

2. Türkiye’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Emin Ateşağaoğlu (21204) tarafından 12 Temmuz 2000 tarihinde hazırlanan iddianamede “fatura ve gümrük beyannamesinde tahrifat yaparak kasaplık koyun ihraç etmiş gibi gösterip vergi kaçırmaktan hakkınızda dava açılmıştır. Bu konu ile ilgili neler söyleyeceksiniz?

3. İpotekli araziye yapılıp İngilizlere satılan Kulaksız 5 Sitesi’ndeki evlere el koyan Akfinans şirketinin 2009’daki direktörü olduğunuz, belgelerle ispatlıdır. İngilizlerin dolandırıldığı bu olayla ilgili açıklamanız nedir?

4. Ticaret Bankası’na ait Girne çevreyolu üzerindeki 65 dönümlük araziyi nasıl aldınız?

Sn. Ersin Tatar bizim irademiz para uğruna satılık değildir. Siz iradenizi Ankara’ya teslim edecekseniz lütfen siyasetinizi Ankara’da yapın. Burada işiniz yok.

Saygılarımızla.

Şener Elcil

KTÖS GENEL SEKRETERİ