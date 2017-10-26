Elcil’den Berova’ya eleştiri

Elcil, yazılı açıklamasında, “Eğitimi yöneten organ olan Eğitim Bakanlığı’nın ve özelde Eğitim Bakanı’nın da örnek davranış sergilemesi ülkenin geleceğini şekillendirecek yeni nesiller için çok önemli” ifadelerini kullandı.
Berova’nın erken genel seçimle ilgili açıklamasını eleştiren Elcil, “Tekliflere açığım mesajı vermek siyaset ahlakıyla bağdaşmaz” dedi.
Şener Elcil, ilkesiz siyasete örnek olan ve siyaset ahlakına uymayanların Kıbrıs Türk toplumu siyasi tarihinde utanç olduğunu söyleyerek, “Sayın Berova’nın eğitimden anlamadığını biliyorduk, fakat siyasi ilkesizlik yapabileceğini yeni öğrendik” ifadelerini kullandı.
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