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Elcil’den Berova’ya eleştiri

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Elcil’den Berova’ya eleştiri
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın eğitimdeki icraatlarıyla okulları kaosa sürüklediğini, makam hırsı yüzünden siyasi ilkeleri çiğnediğini iddia etti.

Elcil, yazılı açıklamasında, “Eğitimi yöneten organ olan Eğitim Bakanlığı’nın ve özelde Eğitim Bakanı’nın da örnek davranış sergilemesi ülkenin geleceğini şekillendirecek yeni nesiller için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Berova’nın erken genel seçimle ilgili açıklamasını eleştiren Elcil, “Tekliflere açığım mesajı vermek siyaset ahlakıyla bağdaşmaz” dedi.

Şener Elcil, ilkesiz siyasete örnek olan ve siyaset ahlakına uymayanların Kıbrıs Türk toplumu siyasi tarihinde utanç olduğunu söyleyerek, “Sayın Berova’nın eğitimden anlamadığını biliyorduk, fakat siyasi ilkesizlik yapabileceğini yeni öğrendik” ifadelerini kullandı.

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