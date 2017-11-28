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Elcil'den Rum Ombudsman'a ayrımcılık şikayeti

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Elcil'den Rum Ombudsman'a ayrımcılık şikayeti
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Rum Yönetimi Ombudsmanı Maria Stylianou-Lottides ile çift uyruklulara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmemesi konusunu görüştü.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, Elcil, bir grup KTÖS üyesi ile birlikte Rum Ombudsmanı ziyaret etti. Elcil, buradaki konuşmasında, Kıbrıs’ta 1974’ten bu yana yaklaşık 17 bin karma evlilik yapıldığını ve bu evliliklerden doğan çocukların önemli bölümüne “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmediğini söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın açık şekilde ihlal edildiğini belirten Elcil, “Son dönemlerde yapılan başvurular geri çevriliyor. Eşler dikkate alınmıyor. Bu insanlar ve çocukları 1974’teki olayların günah keçisi yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

Elcil şunları da söyledi: “Karma evliliklerden doğan çocuklar konusunda siyasi yakınlığa göre hareket ediliyor. Kıbrıs Türk siyasetinde etkin olan ve taksimi savunarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yok sayan açıklamalar yapan siyasetçilerin karma evlilik yapan yakınlarına Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilirken, siyaseten tanıdığı olmayanlar mağdur ediliyor. Bu insanlar pasaport kimlik ticareti yapanların eline düşüyor.”

“Ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk diğeri Avrupa Birliği’ne üye olmayan bir ülkenin vatandaşı ise çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı ve pasaport başvuru süreci beklemeye alınıyor” diyen Elcil, “Binlerce çocuğun mağdur olması insan hakları ihlalidir” dedi.

Şener Elcil, Ombudsman Lottides’ten ilgili düzenlemeler ve mahkeme kararlarıyla ilgili bilgi aldı. Ombudsman Lottides, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı ve pasaport başvuru süreçleri askıya alınan kişilerin Ombudsmanlık Ofisi’ni ziyaret ederek, bilgi alabileceklerini ve istemeleri halinde şikayet formu da doldurabileceklerini söyledi.

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