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Elcil’den seçime katılacaklara “servet beyanı” çağırısı

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Elcil’den seçime katılacaklara “servet beyanı” çağırısı
Elcil, “Seçimlerden beklenen hükümet olmakla sınırlıdır. Bu siyasi tavır bunu ortaya koyuyor” dedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, siyasette olan ve seçimlere katılacak tüm adayların şeffaflık ve hesap verebilirlik adına hem kendilerinin, hem de birinci derecede yakınlarının servet beyanında bulunmasının toplumun talebi olduğunu kaydetti. Elcil, “Bu temiz siyaset diyenlerin de topluma karşı sorumluluğudur” dedi.

Yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini Türkiye tarafından gasp edildiğini savunan Elcil, hiçbir siyasi partinin buna karşı çıkmadığını ve açık bir söylem geliştirmediğini söyledi.

Rüşvet, yolsuzluk iddiaları karşısında sessiz kalındığına da işaret eden Elcil, “Siyasette olan ve seçimlere katılacak tüm adayların şeffaflık, hesap verebilirlik adına hem kendilerinin, hem de birinci derecede yakınlarının servet beyanında bulunması toplumun talebidir. Bu temiz siyaset diyenlerin de topluma karşı sorumluluğudur” ifadelerine yer verdi.

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