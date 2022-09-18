Elçin Özbilen, Larnaca’da düzenlenen turnuvada çifte şampiyonluk yaşadı

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) tenisçisi Elçin Özbilen, Larnaca Tennis Club’da düzenlenen turnuvada 16 yaş kategorisinde hem teklerde, hem de çiftlerde şampiyon oldu.
9-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen turnuvada Elçin Özbilen yarı finalde turnuvanın bir numaralı seri başı Maria Kovacevic’i 6-3, 2-6 ve 6-1’lik skorla yenerek adını finale yazdırdı. Finalde ise turnuvanın 3 numaralı seri başı Thea Gregoriou’yu 6-4 ve 6-1’lik setlerle yenen Özbilen şampiyon oldu.
Çiftlerde kategorisinde ise partneri Maria Kovacevic ile yarı finalde Anastasia Efthymiou- Maria Chara Kyprianou çiftini 6-2 ve 6-1’lik setlerle yenerek finale çıkan ikili, finalde ise Xuanyu Chen-Marilyn Seraphidou çiftini 6-2 ve 7-5’lik setlerle yenerek şampiyon oldu.
Konu ile ilgili olarak GMBTK yaptığı açıklamada “Kulübümüz sporcusu Elçin Özbilen’i tebrik eder başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.
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