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Elde edilmesi zor bir rekora imza attı...

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Elde edilmesi zor bir rekora imza attı...
En son ‘American Honey’ filmiyle seyirci karşısına çıkan ABD’li oyuncu Shia LeBeouf’un, Dito Montiel imzalı yeni filmi ‘Man Down’ İngiltere gişesinde hüsrana uğradı.

Transformers, Indiana Jones gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan, yer aldığı protesto gösterileriyle de adını duyuran sinemanın asi çocuğu Shia LeBeouf’un son filmi ‘Man Down’ İngiltere gösteriminin ilk haftasında sadece bir bilet satarak elde edilmesi zor bir rekora imza attı.

En son ‘American Honey’ filmiyle seyirci karşısına çıkan ABD’li oyuncu Shia LeBeouf’un, Dito Montiel imzalı yeni filmi ‘Man Down’ İngiltere gişesinde hüsrana uğradı.

Ödüllü oyuncu LeBeouf’un yanı sıra başrollerinde Kate Mara, Jai Courtney, Gary Oldman gibi isimlerin yer aldığı film, Irak Savaşı’nın ardından evine dönen genç bir adamın hayatını anlatıyor. 2 Aralık’ta ABD’de gösterime giren film, olumsuz eleştiriler almasına rağmen az kopyayla çıkıp 454 bin 490 dolarlık gişe yapmıştı.

Bu hafta İngiltere’de gösterime giren film, ilk haftasında sadece bir bilet satarak elde edilmesi zor bir rekora imza attı.

Amerikan analiz şirketi ComScore’un raporuna göre film, hafta sonu İngiltere’nin Burnley bölgesindeki ilk gününde 7 sterlinlik gişe geliri elde etti. Filmin bir hafta sonra gösteriminin sonlandırılacağı öğrenildi.

Bu durumun yaşanmasında, filmin İngiltere’de sınırlı sayıda sinema salonunda gösterime girmesi ve dijital platformlara aynı anda çıkması gösteriliyor.

 

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