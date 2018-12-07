Eleftheria Meydanı trafiğe kapatıldı

Alınan karara göre acil durumlar için ambulans ve itfaiye araçları hariç hiçbir araç Eleftheria Meydanı’na giremeyecek.
Cyprus Mail’in haberine göre oylamanın sonucunda Eleftheria Meydanı’nın trafiğe kapatılması için oluşturulan, “burası meydandır, yol değildir” ve “Yurttaşların sesini dinleyin özel grupların değil” gibi talep ve sloganlarla pek çok tartışma yaratan “Elefteria Meydanı arabasızlaştırılsın” grubunun da etkili olduğu ifade edilmekte.
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