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Elektriğe %15 ve %20 zam!

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Elektriğe %15 ve %20 zam!
Elektriğe %15 ve %20 zam!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından tarife ücretlerine yapılan yüzde 15’lik ve sabit ücrete yapılan %20'lik zam bugün yürürlüğe girdi.

Tarife ücretlerine gelen artışın yanında maktu ücretlere asgari ücretteki artış oranı olan yüzde 19,19 oranında artış uygulandı.

Hizmet ve depozit ücretlerine ise brüt asgari ücretin değişik oranlarında artış yapıldı.

Konut tarifesinde 0-250 kilovat/saat tüketimin 3.7141 TL olan ücreti yarından itibaren 4.3026 TL’ye yükseldi.

251 ile 500 kilovat/saat tüketimi olan abonelerin kilovat/saat başına 7.7185 TL olan tarifesi zamla birlikte 8.8763 TL’ye çıktı.

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