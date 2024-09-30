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Elektriğe %20 zam hazırlığı !

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Elektriğe %20 zam hazırlığı ! EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik Santrali'nde bakım yapılmadığına dikkat çekerek, kış aylarında elektrik kesintileri yaşanabileceğini ve %20 zam beklendiğini açıkladı.
Elektriğe %20 zam hazırlığı !

Yeni Düzen'in haberine göre, EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, kış öncesinde Teknecik Elektrik Santrali'nde gerekli bakımların yapılmadığını ve bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Tuğcu, makinelerin bakımlarının en geç 15 Kasım'a kadar tamamlanması gerektiğine vurgu yaparak, aksi takdirde Ocak ve Şubat aylarında elektrik kesintileri yaşanabileceğini söyledi.

Santraldeki bakım eksikliğinin elektrik fiyatlarına da yansıyacağını ifade eden Tuğcu, %20 oranında bir zam ihtimalinin kapıda olduğunu kaydetti.

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