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Elektriğe gizli zam! İhalesiz alınan yakıt farkı yeni faturalara yansıtılıyor!

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Elektriğe gizli zam! İhalesiz alınan yakıt farkı yeni faturalara yansıtılıyor!
Elektriğe gizli zam! İhalesiz alınan yakıt farkı yeni faturalara yansıtılıyor!

Elektriğe gizli zam! İhalesiz alınan yakıt farkı yeni faturalara yansıtılıyor!

Kıb-Tek'in Web Sayfasında yayınlanmış, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlükte olan Elektrik Birim Fiyatlari aşağıdadır.

yakit-001.jpg

Görsel: Yusuf Avcıoğlu

 

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