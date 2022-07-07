Elektriğe gizli zam! İhalesiz alınan yakıt farkı yeni faturalara yansıtılıyor!
Kıb-Tek'in Web Sayfasında yayınlanmış, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlükte olan Elektrik Birim Fiyatlari aşağıdadır.
Görsel: Yusuf Avcıoğlu
Elektriğe gizli zam! İhalesiz alınan yakıt farkı yeni faturalara yansıtılıyor!
Kıb-Tek'in Web Sayfasında yayınlanmış, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlükte olan Elektrik Birim Fiyatlari aşağıdadır.
Görsel: Yusuf Avcıoğlu
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