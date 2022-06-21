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Elektriğe okkalı zam!

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KIB-TEK Genel Müdürlüğü, elektrik enerjisi tarife ücretlerine 1 Temmuz itibari ile 56,58 kuruş zam geleceğini açıkladı.
Elektriğe okkalı zam!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürlüğü elektrik tarife ücretlerine 56,58 Krş zam yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından alınan zam kararı 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Açıklamada “Elektrik İnkişaf Nizamnamesi uyarınca en geç 2 ayda bir ekonomik şartlara göre fiyat düzenlemesi yapması gerektiği” belirtildi. 

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, geçtiğimiz günlerde elektrik ücretlerine gelecek olan zammı duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamayla zam kararı resmileşmiş oldu.

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