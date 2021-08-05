Elektriğe Okkalı Zam Geliyor

ELEKTRIGE OKKALI ZAM!
Kıb-Tek Yönetim Kurulu elektrik ücretlerine yüzde 30 zam yapılması önerisini Bakanlar Kurulu'na gönderdi.
Detay gazetesi 3 ay önce yayınladığı haberde elektriğe %30 zam yapılacağını kaydetmişti.
ELEKTRIGE OKKALI ZAM!
Kıb-Tek Yönetim Kurulu elektrik ücretlerine yüzde 30 zam yapılması önerisini Bakanlar Kurulu'na gönderdi.
Detay gazetesi 3 ay önce yayınladığı haberde elektriğe %30 zam yapılacağını kaydetmişti.
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