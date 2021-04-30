Elektriğe zam!

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, TV2020’de yayınlanan ‘Güne Merhaba’ adlı programa katıldı.
Arıklı, KIB-TEK'in zarara uğratılmaması gerektiğini belirterek şu anda 97 kuruştan satılan elektriğe yüzde 10 ile 15 civarı bir zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi
Arıklı,zammın mayıs ayı faturalarına yansıtılacağını söyledi ve KIB-TEK’in zarara uğraması nedeniyle Sayıştay’ın harekete geçtiğini ekledi
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