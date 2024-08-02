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Elektriğe Zam!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarından itibaren geçerli olacak yeni tarifeleri duyurdu. Konut tarifelerine her Kws için 0,25 ile 0,74 arasında zam yapıldı.
Elektriğe Zam!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarından itibaren geçerli olacak yeni tarifeleri duyurdu. Konut tarifelerine her Kws için 0,25 ile 0,74 arasında zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre, tek zamanlı konut tarifesinde ilk 500 Kws için yoksul muafiyeti 0,3442 TL olarak kalırken, diğer tek zamanlı konut tarifelerinde her Kws için 0,25 ile 0,74 arasında artışa gidildi.

3 Zamanlı konut tarifesinde de her Kws için puant sürelerine 0,73 TL; normal sürelere 0,53 ve puant dışı sürelere 0,35 TL zam yapıldı.

Konut tarifelerinde maktu ücret 25 TL’den 33.50 TL’ye çıkarken, olarak belirlenirken, ticari, turizm, endüstri, su motorları, devlet dairesi tarifelerinde tek faz için 35 TL’den 46,90 TL’ye, çok faz için ise 50 TL’den 67 TL’ye yükseldi. Üniversiteler ve casinolar için ise maktu ücret 8 TL’den 10,72 TL’ye çıktı.

Ayrıca, 27 Temmuz itibarıyla tesisat kontrol, sayaç kontrol ve sigorta değişimi ücretleri de yürürlükteki asgari ücrete göre düzenlendi.

İlk tesisat kontrolde herhangi bir ücret alınmazken, ikinci ve daha sonraki her kontrol için ödenecek ücret 1.085,04 TL’den 1.448,24 TL’ye; sayaç kontrol ücreti 1.085,04 TL’den 1.448,24 TL’ye çıktı.

Sigorta değişimi ücreti ise kurum hizmet merkezinden 0-4 km arası mesafede bulunan yer için 406,89 TL’den 543,09 TL’ye; Kurum hizmet merkezinden 4 km’den fazla mesafede bulunan yer için 678,15 TL’den 905,15 TL’ye yükseldi.

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